- Orasul Murgeni a fost declarat zona speciala de siguranta publica de catre conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, dupa ce in zona au avut loc o serie de conflicte intre unele clanuri de romi. Potrivit reprezentantilor institutiei, s-au suplimentat fortele de ordine care efectueaza patrulari…

- In orașul Murgeni au fost instituite masuri speciale de securitate, dupa ce acum cateva zile sute de persoane s-au batut in strada. Localitatea a fost declarata „zona speciala de siguranta publica” pentru 30 de zile, iar zeci de polițiști si jandarmi patruleaza in zona. Bogdan Gheorghița, purtatorul…

- Numarul fortelor de ordine a fost suplimentat pentru a efectua patrulari in zona, pe motiv ca exista riscul ca violentele sa escaladeze. "Avand in vedere riscul criminogen, pe raza UAT Murgeni a fost constituita o zona speciala de siguranta publica, fiind suplimentate efectivele de ordine…

- Riscul escaladarii violentelor clanurilor de romi din orasul vasluian Murgeni a determinat conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui sa declare localitatea „zona speciala de siguranta publica“.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca a semnat Ordonanta Militara nr. 7 cu privire la masuri de combatere a epidemiei de COVID-19, care este avizata de premierul Ludovic Orban si prevede, printre altele, si carantinarea orasului Tandarei din judetul Ialomita. El a mentionat ca se va…