- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a afirmat vineri ca el „nu va alerga” dupa Washington pentru negocieri, dupa ce omologul sau american Antony Blinken a refuzat sa aiba o intrevedere cu el in marja reuniunii G20, informeaza AFP, Reuters si dpa, citate de Agerpres. „Nu noi suntem cei care au abandonat…

- Robert Glința (25 de ani) a transmis un mesaj susținatorilor la finalul Campionatului Mondial de Natație. Glința l-a laudat și pe colegul sau, David Popovici, care a caștigat doua medalii de aur: la 100 și 200 de metri liber. Robert Glința, mesaj la finalul Campionaului Mondial Glința a terminat pe…

- Cea mai mare victorie din istoria naționalei s-a nascut la capatul unui meci in care am fost subordonați total: sud-americanii au avut o posesie dubla, iar raportul paselor in careul advers e umilitor, 6-38! Numai Ortega și Simeone au driblat impreuna mai mult decat au facut-o toți cei 13 „tricolori”…

- Salvatorii din Nepal au recuperat 14 cadavre de la locul prabușirii unui avion de mici dimensiuni care a fost dat disparut in munți. Cautarile continua pentru a-i gasi și pe ceilalți. La bord erau 22 de oameni, dintre care 19 pasageri, iar printre ei și doi cetațeni germani. Era o cursa de numai 20…

- Pe fondul amenințarilor Rusiei cu privire la posibila declanșare a unui razboi nuclear, expertul militar american Joseph Cirincione a descris modul in care Putin ar putea lovi primul. Exista cinci scenarii teribile pentru inceperea unui razboi nuclear, spune un cercetator de la Institutul de Administrație…

- In ziua de astazi, foare puține persoane nu au un card bancar, fie pentru alocație, pensie sau salariul lunar, astfel ca situațiile in care acestea sunt blocate in ATM sunt destul de dese. Ei bine, daca te-ai confruntat cel puțin o data cu aceasta problema, noi venim cu soluția pentru a-ți recupera…

- In perioada 12-13 mai va avea loc la Washington un summit cu participarea liderilor Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) si ai Statelor Unite, se arata intr-o declaratie publicata sambata de secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki.

- Administrația SUA este in curs de a decide daca va trimite un oficial american de rang inalt in Ucraina, ca semn de susținere, iar președintele american Joe Biden le-a spus joi reporterilor ca este gata sa mearga el personal la Kiev. In cercurile de la Washington se vorbește insa ca mai degraba secretarul…