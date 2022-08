Orarul magazinelor Profi de Sfanta Marie. Programul pentru ziua de 15 august. Pregatirile pentru Sfanta Maria sunt in toi, iar mulți romani se intreaba daca programul magazinelor va suferi și el modificari. In general, de Sfanta Marie, marile magazine nu și-au schimbat programul, chiar daca ziua este libera de la stat. Drept urmare, puteți merge la cumparaturi dupa orarul de care il știți deja la magazinele Profi din toata țara. Menționam ca in general marile magazine precum Profi, Penny, sau LIDL iși inchid porțile sau funcționeaza dupa un program special doar in zilele de Craciun, de Paște,…