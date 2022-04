Orarul magazinelor Ikea zilele de Paște. Programul complet din 23, 24 și 25 aprilie Orarul magazinelor Ikea zilele de Paște. Programul complet din 23, 24 și 25 aprilie. Ikea a anunțat un program special in zilele de Paște. Drept urmare, romanii care mai au de facut cateva achiziții inainte de Paște trebuie sa se grabesca, caci mai au la dispoziție foarte puțin timp. Orarul magazinelor Ikea zilele de Paște. Programul complet din 23, 24 și 25 aprilie Iata ce program are Ikea in zilele de Paște: Orarul magazinelor Ikea zilele de Paște. Programul complet din 23, 24 și 25 aprilie Sambata, 23 aprilie: 09.00-21.00 Duminica 24 aprilie: INCHIS Luni 25 aprilie: INCHIS Marți 26 aprilie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

