- Saptamana 14 – 20 Februarie 2022 a fost una plina pentru salvamontiștii din Maramureș, in urma apelurilor venite prin numarul unic de urgența 112 sau 0SALVAMONT, Serviciul județean avand un numar de 12 intervenții. „In cazul acestor intervenții au fost salvate 12 persoane, dintre acestea 7 au fost predate…

- Un baiat in varsta de 13 ani din localitatea Tautii de Sus, judetul Maramures, a fost gasit in aceasta dimineata, 16 februarie, spanzurat in camera sa. Cadrele medicale ce au fost chemate la fata locului nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul baiatului. Adolescentul si-a pus capat zilelor…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a lansat ieri numarul special, 119, dedicat apelurilor care semnalizeaza violența impotriva copiilor. Apeland 119 pot fi raportate cazurile de abuz, exploatare, neglijare, precum și cele de violența asupra copiilor. Linia telefonica poate fi apelata gratuit, 24…

- Primarul unei comune din judetul Maramures a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fraude cu fonduri europene. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Cluj Biroul teritorial Baia Mare au dispus trimiterea in judecata,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj – Biroul teritorial Baia Mare au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: MICULAICIUC IOAN, primar al comunei Repedea, județul Maramureș, in sarcina caruia s-a reținut comiterea infracțiunilor…

- Probleme cu apa in comuna Farcașa, tocmai in ziua de Craciun, in urma unei avarii produse la uzina de apa. In acest moment se lucreaza la remedierea problemei, astfel incat furnizarea apei sa fie reluata pana cel tarziu duminica dimineața. ”Anunț important! Din cauza unei avarii produse la uzina de…

- Alimentarea cu apa poate deveni o mare problema daca oamenii nu ințeleg sa aiba grija de aceasta resursa. Noaptea trecuta, in orașul Dragomirești au fost pierduți 300.000 l de apa din cauza ca oamenii au uitat sa inchida peste noapte robineții. „Primaria orașului Dragomirești, prin Serviciul de Apa…

- Ceremonial militar și religios de Ziua Victoriei Revoluției Romane și a Libertații. Miercuri 22 decembrie a.c., se va desfașura ceremonialul militar și religios dedicat Zilei Victoriei Revoluției Romane și a Libertații. Manifestarea publica va incepe la ora 10.00, la troița amplasata in Piața Revoluției…