Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana la Craciun, iar vedetele din showbiz-ul romanesc sunt hotarate sa-l petreaca in mod tradițional, chair daca situația creata de pandemia de coronavirus este dificila și stresanta pentru toata lumea. Gabriela Cristea a postat recent pe rețelele de socializare un mesaj prin care…

- Pentru ca sarbatorile de iarna se apropie, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a transmit cateva sfaturi in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus in perioada care va urma. OMS a elaborat un ghid cu sfaturi cu privire la petrecerea sarbatorilor de iarna in contextul pandemiei de coronavirus.…

- Dan Petrescu a parasit joi România cu destinația Dubai, acolo unde-și va petrece Sarbatorile de Iarna alaturi de familie. Tehnicianul a discutat și despre ofertele pe care le are și a oferit și o declarație surprinzatoare despre meciul decisiv susținut de CFR Cluj pe terenul celor de la Young…

- Cu doar cateva zile inainte de sarbatorile de Craciun și Revelion, rata de infectare cu noul coronavirus este ingrijoratoare in unele localitați. Printre acestea, se numara Hemeiuș, cu o rata de 7,41, Rachitoasa cu 6,88, Odobești cu 4,38, Letea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Capitala va imbraca straie de sarbatoare și in acest an. Dupa ce primaria a decis sa instaleze un brad in centrul capitalei, astazi Ion Ceban anunța ca toate sectoarele vor fi amenajate in spiritul sarbatorilor de iarna, chiar și locațiile care urmeaza a fi date in exploatare, cum ar fi Parcul la Izvor.…

- Peste 60% dintre romani se asteapta sa cheltuiasca mai putini bani pentru sarbatorile de Craciun si Anul Nou din acest an, potrivit unui sondaj international ING realizat in cinci tari europene, Germania, Romania, Polonia, Spania si Olanda, conform unui comunicat al bancii. Romanii se afla pe primul…

- Baimarenii vor avea și in acest an brad de Craciun, care va fi amplasat in același loc, Piața Libertații. Pana atunci se monteaza ornamente specifice sarbatorilor de iarna in mai multe locații din oraș. ”Primaria Baia Mare a inceput pregatirile pentru ornamentarea a doua zone din oraș cu ocazia sarbatorilor…

- Sarbatorile de iarna din acest an vor fi marcate altfel. Din cauza pandemiei, in Piața Marii Adunari Naționale se amana amenajarea bradului, la fel și concertele sau targurile de Craciun. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu, la emisiunea Puterea a 4-a de la N4.