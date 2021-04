Stiri pe aceeasi tema

- Orange, cel mai mare operator local de comunicații mobile, a anunțat joi realizarea unei cifre de afaceri de 264 milioane de euro în primul trimestru din acest an, în creștere cu 2,5% fața de perioada similara a anului trecut. Compania spune ca la finele lunii martie 2021 furniza servicii…

- In intervalul ianuarie - martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 264 milioane de euro, in creștere cu 2,5% fața de aceeași perioada a anului anterior, anunța compania. Evoluția este determinata in continuare de o creștere a vanzarilor de echipamente, inregistrata…

- „In 2020, cifra de afaceri a Gebruder Weiss Romania a ajuns la circa 329,9 milioane lei (67,7 milioane euro), in crestere comparativ cu valoarea inregistrata in 2019, de 319,5 milioane lei (66,8 milioane euro). In pofida conditiilor dificile, am reusit sa mentinem trendul ascendent al ultimilor ani,…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor serie bruta, in luna ianuarie 2021, comparativ cu luna ianuarie 2020, in termeni nominali, a crescut cu 1,1% datorita cresterii cifrei de afaceri din activitatile de servicii informatice si in tehnologia informatiei (+18,6%),…

- "In intervalul octombrie-decembrie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 304 milioane de euro, in crestere cu 1,4% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Aceasta evolutie este determinata de o crestere a vanzarilor de echipamente, inregistrata in contextul in care multe dintre…

- „In anul 2020 comparativ cu anul 2019, in termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor serie bruta a crescut pe ansamblu cu 4,2% datorita cresterilor inregistrate de cifra de afaceri din: activitatile de servicii informatice si in tehnologia informatiei…

- Orange Romania a realizat, in intervalul octombrie-decembrie, o cifra de afaceri in valoare de 304 milioane de euro, in creștere cu 1,4% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Aceasta evoluție este determinata de o creștere a vanzarilor de echipamente, inregistrata in contextul in care multe dintre…

- Innobyte, companie romaneasca de dezvoltare software specializata in eCommerce, a incheiat 2020 cu o cifra de afaceri de 1,8 milioane de euro, cu 55% mai mare fața de 2019. Contextul și dinamica favorabila din online ofera premise pentru menținerea tendinței de creștere și in 2021, cand reprezentanții…