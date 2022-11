Stiri pe aceeasi tema

- Ce cauta elementele astea de la Partidul Comuniștilor, PSRM și Partidul Sor (C. Staraș, R. Apostolova, P. Jardan), acum, pe timp de razboi, la Moscova? Ce cauta ei la Duma de Stat, acolo de unde zilnic sunt aruncate sageți otravite catre Republica Moldova, de unde suntem amenințați, de unde ni se striga…

- Diplomatiei romane ii revine astazi, mai mult ca oricand, un rol deosebit in evaluarea permanenta si rapida a noii realitati geostrategice si in avansarea de cai de actiune adecvate la nivel international, a spus președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj adresat Reuniunii Anuale a Diplomației Romane.…

- China se opune unei decizii a SUA de a include șapte entitați chineze in lista de control al exporturilor și solicita Washingtonului sa renunțe imediat la aceasta practica greșita, a declarat joi purtatoarea de cuvant al Ministerului Comerțului din China, Shu Jueting. Ea a aratat ca partea americana…

- Directorul interimar al I.S. „Poșta Moldovei”, Roman Cojuhari, declara ca reorganizata intreprinderii de stat in societate pe acțiuni nu presupune privatizarea acesteia, așa cum se vehiculeaza in spațiul public. „Acționar ramane statul Republica Moldova, 100%, iar societatea ramane un bun nepasibil…

- O clujeanca se lupta cu obrazul gros al Poliției Locale din București, dupa ce i-au blocat roata și refuza sa vina sa ridice dispozitivul, pentru a-și putea continua drumul. Șoferița, neagra de furie, a ajuns sa sune la 112, la Poliția Naționala, pentru a-i pune la punct pe ”localii” din Sectorul 4,…

- USR il acuza, intr-un comunicat de presa, pe ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, ca a semnat „pe șest” un contract prin care acorda 21 de milioane de euro pentru consultanța catre Organizația Mondiala a Sanatații, unde a fost angajat pe post de conducere pana in 2021. In replica, ministrul…

- Ministerul Digitalizarii, condus de Sebastian Burduja, a aflat cine și pe ce bani ar putea sa ofere consultanța juridica statului roman in procesul de fuziune dintre fostul Romtelecom (ex Telekom Romania Communications, unde statul deține 46% din acțiuni) și Orange Romania.

- Politistii din Olt cauta un minor, in varsta de 17 ani, din municipiul Caracal, județul Olt, care a plecat voluntar de la Serviciul Social din aceeași localitate și nu a mai revenit. Potrivit oamenilor legii, dispariția minorului a fost sesizata de un angajat al Serviciului Social. ”La data de 14 august,…