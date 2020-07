Stiri pe aceeasi tema

- Plan guvernamental: „Investiții masive” in infrastructura de sanatate Foto: gov.ro Guvernul intenționeaza sa investeasca peste cinci miliarde de euro în infrastructura de sanatate în urmatorii șapte ani, potrivit planului de relansare care va fi anunțat astazi. Conform documentului,…

- El a precizat ca in Bucuresti nu exista o harta a retelelor subterane de apa calda si gaz si nici aplicatii online pentru a fi identificata situatia juridica a fiecarui teren. Ludovic Orban a participat, luni, la dezbaterea "Smart cities days", organizata la Palatul Victoria in sistem de videoconferinta.…

- bull; Este afectata o zona din Faleza NordRADET Constanta anunta ca, din cauza unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic, nu se poate asigura energia termica pentru prepararea apei calde de consum astazi, incepand cu ora 14.00.Iata anuntul oficial al RADET Constanta:Ca urmare a aparitiei…

- un ecograf performant a fost donat unitații medicale In urma apelului facut de Spitalul Clinic de Obstetrica și Ginecologie "Cuza Voda" din Iași, a carui secție de Terapie Intensiva Neonatala trateaza nou-nascuți cu patologii grave din intreaga regiune a Moldovei, Organizația Salvați Copiii a reușit…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca a avut loc un cutremur cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora 03:51:41 (ora locala a Romaniei), in Zona Seismica Vrancea, in Buzau. Adancimea cutremurului a fost de 137…

- In zona seismica Vrancea a avut loc un cutremur in aceasta seara, la ora 19:17. Magnitudinea a fost de 3,8, potrivit infp.ro."In ziua de 18 aprilie, la ora 19:17:03, s-a produs in zona seismica Vrancea (Buzau) un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 118 km", a anuntat Institutul National…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in februarie 2020 au totalizat 630,178 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 173,04 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), potrivit Agerpres. In februarie 2020, au beneficiat de…

- Spitalele din Romania ar putea fi in curand dezinfectate cu ajutorul unui robot autonom, dezvoltat de un laborator din Bucuresti, care foloseste lumina ultravioleta. Robotul foloseste lumina UV-C ca sa omoare virusuri, bacterii și fungi.Aceasta lumina este extrem de eficienta, dar daunatoare omului,…