”Orange anunta finalizarea fuziunii intre Orange Romania SA (ORO) si Orange Romania Communications SA (OROC), prin absorbtia OROC de catre ORO. Fuziunea permite crearea unui operator de telecomunicatii convergent integrat, incepand cu 1 iunie 2024”, anunta compania. In urma finalizarii fuziunii, Grupul Orange va detine 80% din capitalul social si drepturile de vot ale entitatii consolidate, in timp ce Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii va detine 20% din capitalul social si din drepturile de vot. ”Societatea consolidata in urma fuziunii va duce mai departe obiectivul Orange de a…