”In prag de sarbatori, Orange Romania aduce clientilor din Targu Mures si Miercurea Ciuc acces la cea mai buna experienta de conectivitate prin intermediul retelei 5G. Astfel, incepand de astazi, locuitorii, autoritatile publice si companiile din cele doua orase se pot bucura de super viteze de internet si cele mai bune servicii pe care reteaua Orange le ofera. Odata cu extinderea in Targu Mures si in intregul oras Miercurea Ciuc, reteaua Orange 5G devine prezenta in 23 de orase precum, Arad, Bacau, Craiova, Brasov, Bucuresti (acoperit 100%), Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Sibiu, Suceava si Timisoara,…