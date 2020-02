Stiri pe aceeasi tema

- Orange Romania anunța numirea lui Pierre-Etienne Cizeron in rolul de Chief Marketing Officer incepand cu 16 martie 2020, inlocuindu-l pe Yves Martin, care va prelua un rol executiv in cadrul unei alte divizii din grupul telecom. Cu o experiența de peste 20 de ani in industria de telecomunicații, Pierre-Etienne…

- Pentru intreprinzatorii preocupati de inovare si dezvoltare, confederatia patronala UGIR – Uniunea Generala a Industriasilor din Romania, alaturi de parteneri: Consult Risc si Life Courses, a gandit un proiect prin care vrem sa aducem mai aproape informatii: despre specializarea in sectoare cu potential…

- Consilierul general al ALDE in CGMB, Valentin Ion Voicu, care este și candidat al ALDE pentru Primaria Sectorului 5 anunța ca solicitarea sa pentru deschiderea unui punct farmaceutic in Zona Strazii Baciului din Sectorul 5 a primit un raspuns din partea unui lanț de farmacii:”Acum 3 zile am…

- Sesiunea de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii 14 - ''Bunastarea animalelor'' din pachetul ''Plati in favoarea bunastarii pasarilor'' se desfasoara in perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2020, informeaza joi Agentia de Plati si Interventie…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța deschiderea alternativa a traficului pe șoseaua Fabrica de Glucoza, o zona intens circulata din nordul Capitalei.”Se circula pe artera noua a șoselei Fabrica de Glucoza! Avem vești importante pentru șoferii care circula in nordul Capitalei și nu numai!…

- Coreea de Nord anunța deschiderea programului pentru turismul de sanatate pentru 2020 Republica Populara Democrata Coreeana va incepe derularea unui program de turism de sanatate in 2020, in specialitațile oftalmologie, stomatologie și oncologie, a informat astazi ziarul local Rodong Sinmun. Potrivit…

- Tribunalul Gorj a admis, in data de 27 noiembrie 2019, cererea lichidatorului judiciar al Pandurii Lignitul Targu Jiu, Consulting Compny IPURL, de a declara falimentul clubului gorjean din Liga 2. Decizia nu este definitiva, iar Pandurii anunta ca va face apel, astfel ca, pentru moment, gruparea…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune ca „la fiecare sfarsit de saptamana, pe canalul sau de YouTube, dar si pe retelele de socializare, va raspunde la cele mai importante, interesante si, de ce nu, provocatoare intrebari venite direct de la cetateni”, transmite IPN.