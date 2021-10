Stiri pe aceeasi tema

- “In intervalul iulie – septembrie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 273 milioane de euro, similara cu aceeasi perioada a anului anterior. S-a inregistrat, totodata, o crestere a veniturilor din servicii datorita maririi bazei de clienti comparativ cu aceeasi perioada a anului…

- Grupul Orange anunța astazi rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea al anului 2021. In intervalul iulie – septembrie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 273 milioane de euro, similara cu aceeași perioada a anului anterior. S-a inregistrat, totodata, o creștere a veniturilor…

- Manifestari dedicate Zilei Armatei, organizate de MApN Foto: MApN. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministerul Apararii organizeaza luni, în format restrâns și cu respectarea masurilor de siguranța sanitara, mai multe manifestari dedicate Zilei Armatei. Reporter:…

- 11 total views Solaris Bus & Coach, lider european in producția de vehicule electrice pentru transport public, va prezenta in premiera in Romania autobuzul pentru transport in comun Urbino 12 cu hidrogen, in cadrul unui tur național. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va fi prezent in…

- In urma cu doi ani, compania poloneza Solaris a lansat autobuzul Urbino 12, alimentat cu hidrogen, la Stockholm. Autobuzul va fi prezentat acum in Romania, iar, pentru a marca momentul, Urbino 12 va porni intr-un tur prin 12 orașe din țara noastra. Solaris Urbino 12 va ajunge in Oradea, Cluj-Napoca,…

- Autoritatile din douasprezece orase din Romania testeaza in premiera un autobuz cu hidrogen pentru transportul in comun, Solaris Urbino 12, in cadrul unui tur national. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va fi prezent in douasprezece orase din Romania dupa urmatorul traseu: Cluj-Napoca,…

- Solaris Bus & Coach, producator de vehicule electrice pentru transport public, va prezenta in premiera in Romania autobuzul pentru transport in comun Urbino 12 cu hidrogen, in cadrul unui tur național. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va fi prezent in douasprezece orașe din Romania dupa…

- ​"Un obiectiv major pentru noi este sa devenim prima alegere în piața serviciilor convergente din România. Un pas înainte în aceasta strategie este reprezentat de aprobarea condiționata a Comisiei Europene pentru tranzacția prin care Orange a semnat pentru achiziția pachetului…