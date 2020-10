Echipa FC Farul Constanta, victorioasa la Slobozia

FC Farul Constanta a obtinut al doilea succes in deplasare din acest sezon al Ligii a 2 a, impunandu se clar, cu 2 0, in fieful celor de la Unirea Slobozia, in partida restanta din etapa a 5 a, disputata astazi.Dupa un start de tatonare, alb albastrii au deschis scorul in minutul 12, la prima ocazie… [citeste mai departe]