Orange a ales Nokia şi Ericsson ca furnizori de echipamente pentru dezvoltarea unei reţele de telefonie mobilă 5G în Franţa Grupul francez de telefonie Orange a anuntat vineri ca a ales companiile europene Nokia si Ericsson in calitate de furnizori de echipamente pentru dezvoltarea unei retele de telefonie mobila 5G in Franta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. "Nokia si Ericsson vor furniza produsele si serviciile care vor permite dezvoltarea retelei 5G pe intreg teritoriul. Acordul include antenele precum si serviciile profesionale asociate", a precizat cel mai mare operator de telecomunicatii din Franta intr-un comunicat de presa. Producatorul finlandez Nokia va acoperi zonele din vestul si sud-estul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

