- Noul ministrul al Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, marti, pe pagina de Facebook a MTS, ca doreste clarificarea cat mai rapida a situatiei Federatiei Romane de Tenis, care nu primeste finantare.

- Noul ministrul al Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, marti, pe pagina de Facebook a MTS, ca doreste clarificarea cat mai rapida a situatiei Federatiei Romane de Tenis, care nu primeste finantare. Reactia ministrului a venit in urma declaratiilor jucatoarelor de tenis Simona Halep si Sorana…

- "In urma declaratiilor marilor jucatoare de tenis Simona Halep si Sorana Cirstea, in care acestea au semnalat public faptul ca FR Tenis nu primeste finantare de la MTS, ministrul tineretului si sportului Ionut Stroe tine sa faca urmatoarele precizari: 'Atat MTS, cat si eu personal, le asiguram pe…