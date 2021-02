Orădean prins în Maramureș în timp ce transporta bunuri contrafăcute Luni, 15 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat o actiune pe linia prevenirii descoperirii și combaterii faptelor ilicite care se comit in domeniul comercializarii de bunuri contrafacute. In cadrul acțiunii au fost constatate noua infracțiuni privind de punerea in circulație a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori similare. Totodata a fost identificat in trafic un barbat de 46 de ani din Oradea, care transporta cu un autoturism, articole de imbracaminte, ce poarta insemnele identice… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

