- Orasul Oradea a reusit in urma voturilor a peste 500.000 de turisti din intreaga lume sa ocupe locul 6 in topul destinatiilor potrivite atat pentru calatoriile de tip city-break, cat si pentru vacantele prelungite, se arata intr-o postare pe contul de Facebook al ministerului.

- Eforie Nord a luat locul statiunii Mamaia in clasamentul zonelor preferate de romani pentru vacanta la Marea Neagra, potrivit unei analize realizate de un tur-operator si preluata de Agerpres. Astfel, cu o crestere de 30% a numarului de turisti in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2019, Eforie…

- Anul acesta, turistii care au ales sa petreaca vacanta pe litoralul romanesc al Marii Negre au optat pentru statiunile din sudul litoralului. Asa se face ca astazi, in plin sezon estival statiunea Costinesti nu duce lipsa de turisti, ba din contra plaja este plina de oameni veniti in vacanta. Pe plaja…

- Eforie Nord a luat locul statiunii Mamaia in clasamentul zonelor preferate de romani pentru vacanta la Marea Neagra, potrivit unei analize realizate de un tur-operator. Astfel, cu o crestere de 30% a numarului de turisti in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2019, Eforie Nord conduce, in acest…

- Articolul VIDEO Grecia, in topul țarilor preferate de romani in aceasta vara. Cazarea și mancarea, mai scumpe cu 10-15% fața de anul trecut se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Zeci de mii de turiști romani au ales și in aceasta vara litoralul grecesc drept destinație exotica de vacannța.Numai…