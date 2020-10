Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor de infectare cu COVID-19 a depașit 3 la mia de locuitori in Oradea și alte șapte localitați din județul Bihor. Din acest motiv, unitatile de invatamant isi vor desfasura activitatea in scenariul rosu, relateaza Agerpres.In cadrulședinței de luni a Comitetului Județean pentru Situații…

- In Oradea si alte sapte localitati din judet incidenta cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit incidenta de 3 la mie, astfel ca unitatile de invatamant isi vor desfasura activitatea in scenariul rosu, a hotarat luni, in sedinta saptamanala, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- In Oradea si alte sapte localitati din judet incidenta cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit incidenta de 3 la mie, astfel ca unitatile de invatamant isi vor desfasura activitatea in scenariul rosu, a hotarat luni, in sedinta saptamanala, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor a decis sambata instituirea unor restricții in cinci comune din județ, in care rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori. Potrivit deciziei CJSU Bihor, este vorba de comunele Santandrei…

- Astfel, in intervalul 21 septembrie - 4 octombrie, cel mai mare numar de focare din tara a fost in centrele rezidentiale pentru copii sau varstnici. Aici au fost depistate 49 de focare, cu nu mai putin de 1200 de cazuri confirmate. Urmatorul pe lista pericolelor sunt unitatile medical sanitare cu…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Braila a decis ca, de marți, purtarea permanenta a mastii de protectie devine obligatorie in municipiul Braila si in 13 localitati din judet, unde incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile depaseste 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, potrivit…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a aprobat aseara cateva modificari de scenarii privind funcționarea unitaților de invațamant din județ, ca urmare a schimbarii situației epidemiologice, la propunerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj și cu avizul Direcției de Sanatate Publica a…

- Primarul Mihai Chirica a analizat Hotararea adoptata de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) prin care se propune Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) includerea judetului Iasi in lista celor in care programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care…