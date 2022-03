“Oracle a incheiat toate operatiunile din Federatia Rusa. Accesul la asistenta a fost intrerupt, iar actualizarile software si corectiile nu mai sunt disponibile pentru descarcare. Oracle a suspendat toate serviciile de consultanta si asistenta avansata pentru clienti”, a anuntat compania. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel catre companiile de software, duminica, pe Twitter, el cerandu-le acestora sa nu asigure suport pentru produsele lor in Rusia. Oracle has ended all operations in the Russian Federation. Access to support has been cut off and software updates and patches…