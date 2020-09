Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul pandurilor, Daniel Orac, a trecut ieri prin mari emotii, nu pe terenul de fotbal ci in sala de examen. Fotbalistul a sustinut prima proba a examenului de bacalaureat, la Limba si Literatura Romana oral. El a iesit din sala de examen cu zam...

- Mihai Radut a povestit la GSP LIVE ca in urma cu cativa a intrebat un coleg de echipa daca ar iesi la o intalnire cu Andrea Bocelli, celebrul tenor italian. Acesta a crezut ca este vorba despre o fata, spre amuzamentul colegilor din jur. Citeste si: Scandal AMOROS la FCSB. A primit interzis…

- Vali Lazar (30 de ani), a dezvaluit faptul ca se afla la un pas de a se ințelege cu o echipa din zona Golfului, dupa desparțirea de Dinamo. Venit la Dinamo la inceputul acestui an, Vali Lazar a parasit formația din „Ștefan cel Mare” odata cu terminarea acestui sezon de Liga 1. Fotbalistul de atac nu…

- Starul lui Manchester United, internationalul englez Marcus Rashford, are o casa de poveste, in care se relaxeaza superb dupa meciuri sau antrenamente. Fotbalistul englez si-a amenajat o vitrina cu trofeele cucerite chiar in antreu. " - Finala Cupei Angliei.

- Atacantul echipei Manchester United si al nationalei Angliei, Marcus Rashford, va deveni cea mai tanara persoana care primeste titlul de doctor onorific al Universitatii din Manchester, pentru campania sa impotriva saraciei infantile, informeaza BBC, potrivit news.ro.Rashford, in varsta de 22 de…

- Sergiu Hanca a inscris sambata seara un nou gol pentru Cracovia, in victoria reușita in deplasare cu Lechia Gdansk, scor 3-0. Fostul mijlocaș al lui Dinamo a fost integralist și a inscris, in al treilea minut al prelungirilor, golul care a stabilit scorul final al partidei. Fotbalistul de 28 de ani…

- Ziarul Unirea Nicolae Stanciu – forma de zile mari in Cehia! Ex-uniristul, cea mai buna perioada in tricoul Slaviei Praga, care are azi derby pentru titlu Nicolae Stanciu trece printr-o perioada de excepție in tricoul celor de la Slavia Praga, remarcandu-se cu o pasa decisiva formidabila și in duelul…

- Internaționalul spaniol Isco, fotbalistul clubului Real Madrid, are in fata o noua provocare. Mijlocasul a profitat de pauza forțata determinata de pandemia de coronavirus si a devenit actor intr-un serial spaniol. Pelicula va fi lansata pe 3 iulie.