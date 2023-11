Stiri pe aceeasi tema

- 15 noiembrie marcheaza patruzeci de zile pana la Craciun, adica inceputul postului Nașterii Domnului. Perioada de post de 40 de zile este momentul in care credincioșii au o perioada de reflecție in care se abțin de la bucate de dulce și se indreapta spre Dumnezeu. In acest sens, iata care e rugaciunea…

- Furnizorii de telecomunicații vor avea obligația sa informeze consumatorii asupra celor mai bune oferte la cele mai avantajoase tarife, dupa expirarea termenului inițial al contractului, prevad noile reguli ANCOM . Un contract de comunicatii electronice se poate prelungi automat, pentru o perioada determinata…

- Zilele acestea in parcarea de la Sala Sporturilor din Constanta si Parcul Teatrului Oleg Danovski este forfota mare, deoarece se amplaseaza tot ce este necasr pentru organizarea Targului de Craciun. Este cunoscut faptul ca parcarea de la sala Sporturilor este foarte cautata, mai ales la orele de varf…

- Temperaturile maxime se vor afla, in general, pe un trend descendent in urmatoarele doua saptamani, si se vor apropia de normele obisnuite ale perioadei, in timp ce precipitatiile se vor semnala pe aproape intreg intervalul de prognoza, in majoritatea regiunilor, conform estimarilor valabile pentru…

- Conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara a refuzat cu desavarșire sa faca publice contractele colective de munca, desecretizarea salariilor.Insa, fostul ministru la Economiei, Claudiu Nasui, a intrat in posesia contractului colectiv de munca de la ASF. Astfel, pe langa salariile de zeci…

- Maramureșenii au inceput deja a da drumul la incalzire in apartamente, respectiv sa faca focul in sobe. Nopțile sunt reci zilele acestea și vor fi in continuare reci, potrivit estimarilor facute de meteorologi. Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Conform meteorologilor , vremea ne va juca feste in urmatoarele doua saptamani. Astfel, primele zile vor fi caracterizate de temperaturi ridicate in intreaga țara. Cu toate acestea, incepand din a doua parte a saptamanii, se estimeaza ca regimul termic va redeveni apropiat de normalul climatologic pentru…

- Horoscopul zilei de 31 august 2023. Leii iși gasesc sufletul perecheHoroscopul zilei de 31 august 2023 spune ca nativii din zodia Leului s-ar putea sa-și gaseasca sufletul pereche. Sfarșitul de luna aduce transformari importante pentru cei mai mulți nativi din zodiac. Tot in aceasta perioada are…