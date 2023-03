Stiri pe aceeasi tema

- NOUTATI… Sectia „Personalitati Barladene si Biblioteca” din cadrul Muzeului „Vasile Parvan” va prezinta exponatul lunii martie 2023, astazi marele poet NICHITA STANESCU, n. 31 martie 1933, Ploiesti – d. 13 decembrie 1983, Bucuresti. „Eu nu sunt altceva decat o pata de sange care vorbeste”, s-a descris…

- LECȚIA DE ASTRONOMIE… Ca in fiecare inceput de primavara, muzeograful Ciprian Vintdevara, șeful secției de Astronomie a Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad, ne aduce in atenție aspectul cerului in prima luna a primaverii calendaristice. Cele mai importante evenimente sunt: 2 martie – Planetele Venus…

- CAMPANIA 2022… Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza o noua conferinta cu tematica arheologica, in colaborare cu Institutul de Arheologie Iasi, Academia Romana-Filiala Iasi. Invitat este dr. Alexandru Berzovan de la Institutul de Arheologie Iasi, Academia Romana-Filiala Iasi. Conferinta va avea…

- SCENARII …In zona seismica Vrancea au avut loc doua cutremure la un interval de aproximativ 48 ore, cu magnitudinea de 7,2, respectiv 6,4 grade pe scara Richter. Seismul a afectat mai toate localitatile judetului Vaslui, cele mai insemnate probleme fiind inregistrate in municipiile Barlad si Vaslui.…

- VERNISAJ…Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad va gazdui in perioada 18 februarie – 18 martie o expozitie personala de arta naiva a artistului „Badita” Ioan Maric. Vernisajul expozitiei va avea loc sambata, 18 februarie, ora 12:30, pe care o prezinta profesor Dionisie Gradu si profesor Neculai Botezatu.…

- DEBUT… Sambata 28 ianuarie, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad și Consiliul Județean Vaslui au deosebita placere de a va invita la lansarea volumului de debut HAIDUCUL DIN CETATE, semnat de tanara scriitoare Alexandra Drestaru. Deși foarte tanara, de curand a implinit varsta de 18 ani reușește sa scrie un…

- CE VA FI PE CER… Serviciul de Astronomie din cadrul Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad va prezinta lista cu cele mai importante fenomene astronomice ce vor avea loc in anul 2023. Aceste evenimente sunt grupate in doua categorii: fenomene astronomice deosebite (cum sunt eclipsele, tranzitele planetelor…

- ANIVERSARE…Povestea companiei Energoconstruct, care astazi implineste 30 de ani de activitate, este una impresionanta. Parca este desprinsa dintr-un scenariu de poveste, fiindca in cele trei decenii de activitate, firma a crescut de la zero si a ajuns ca astazi sa aiba o cifra de afaceri de 30 de milioane…