Stiri pe aceeasi tema

- Ora Pamantului sau Hearth Hour, care reprezinta cea mai mare manifestare voluntara de mediu din istorie, marcata la nivel mondial, va avea loc maine, 27 martie, incepand cu ora locala 20:30, iar diferențe sunt date de fusul orar. Ora Pamantului in 2021 In condițiile impuse de pandemia de coronavirus,…

- N. D. Primaria Municipiului Ploiesti, prin Regia Autonoma de Servicii Publice, susține, și in acest an, campania “Earth Hour (Ora Pamantului)”, eveniment global prin care sunt inițiate acțiuni de conștientizare asupra consumului de resurse energetice neregenerabile. Astfel, pentru a marca acest eveniment,…

- Martorii lui Iehova din Alba Iulia, dar și din lume, celebreaza „Cina Domnului”, cunoscut și sub denumirea de Cina cea de Taina, au transmis reprezentanții din oraș ai cultului. Evenimentul are loc sambata, 27 martie 2021, de la ora 19:00. Cina Domnului le amintește tuturor oamenilor despre Isus Cristos…

- Mihail David propus de PLUS vicepreședinte la Garda Naționala de Mediu. Numirea formala o va face Florin Cițu Mihail David propus de PLUS vicepreședinte la Garda Naționala de Mediu. Numirea formala o va face Florin Cițu Mihail David, președintele partidului PLUS, filiala Alba, a fost propua de catre…

- Semnele privind o revenire a inflatiei ii pun pe jar pe investitori, in conditiile in care perioadele de inflatie ridicata din trecut au apasat puternic pe castigurile reale de pe urma actiunilor si obligatiunilor, scrie Financial Times, potrivit Mediafax. Asteptarile privind inflatia sunt…

- Aproximativ 8,8% din orele de lucru la nivel mondial s-au pierdut anul trecut din cauza pandemiei, de aproximativ patru ori mai mult decat numarul pierdut in criza financiara din 2009, dar exista oarecare semne de redresare, a declarat Organizația Internaționala a Muncii (OIM), citata de Reuters.…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in decembrie, pentru a saptea luna consecutiv, toate categoriile majore, exceptand zaharul, inregistrand cresteri luna trecuta, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in accidente in care au fost implicate avioane comerciale de mari dimensiuni a crescut in 2020 la nivel mondial, chiar daca numarul de avioane care s-au prabusit anul trecut a scazut cu 50%, a anuntat vineri o firma de consultanta olandeza, informeaza joi…