- Federatia Romana de Tenis o felicita pe Simona Halep, cea mai buna jucatoare de tenis din lume, pentru titlul de campioana la Roland Garros - primul pentru tenisul romanesc la 40 de ani distanta de cel cucerit in 1978 de Virginia Ruzici.

- Simona Halep (26 de ani), campioana de la Roland Garros, va reveni in Romania luni, 11 iunie, cu o cursa Tarom, la ora 16:15. Liderul mondial va fi așteptata la Salonul Oficial al Aeroportului Internațional "Henri Coanda" de conducerea FRT și de președintele Federației, George Cosac, informeaza site-ul…

- "Cuvintele nu pot descrie cat de fericite au fost ultimele 24 de ore pentru mine. Am citit atat de multe mesaje si postari de pe retelele de socializare care m-au emotionat pana la lacrimi, incat nu pot sa va multumesc indeajuns. Imi cer scuze pentru momentele dificile de pe traseu, dar intr-un final…

- Simona Halep revine la București luni, 11 iunie, la ora 16:00, și va fi primita la salonul oficial al Aeroportului Henri Coanda, din Otopeni. Sportiva noastra, lider WTA, a caștigat, sambata, turneul de la Roland Garros, primul sau titlu de Mare Șlem, dupa ce a invins-o pe Sloane Stephens, din SUA,…

- Simona Halep a declarat ca si-a implinit un vis in capitala Frantei. "Vreau sa va multumesc tuturor. A fost minunat. In ultimul game am simtit ca nu mai pot respira. Am facut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de cand am inceput sa joc tenis. Sunt foarte fericita ca s-a intamplat…

- Simona Halep a triumfat la Paris, caștigand primul titlu de Mare Șlem din cariera, dupa victoria cu Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1!!! Dupa 40 de ani, Romania are o noua regina incoronata pe zgura pariziana, Simona Halep cucerind trofeul atins in 1978 de Virginia Ruzici. Roland Garros, 9 iunie 2018,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, joaca astazi finala Roland Garros 2018. Meciul va incepe la ora 16:00 și poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport și ProTV. Virginia Ruzici, caștigatoare la Roland Garros in 1978, a vorbit despre Simona Halep…

- Federația Romana de Tenis anunța echipa de Fed Cup care va intalni Elveția in meciul de play-off pentru Grupa Mondiala. Astfel, capitanul-nejucator Florin Segarceanu și antrenoarea Alina Tecșor-Cercel le-au nominalizat pe cele mai bune patru jucatoare de tenis din Romania in acest moment: Simona Halep…