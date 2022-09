Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani, dupa 70 de ani de domnie. Anunțul trist a fost facut de catre Palatul Buckingham printr-un comunicat: „Regina a murit in pace in aceasta seara, la Balmoral”. Vestea decesului monarhului a intristat o lume…

- Decizia lui Boris Johnson de a accepta sa demisioneze din fruntea Partidului Conservator și a guvernului britanic a generat rapid un val de reacții in Marea Britanie, relateaza BBC și The Guardian . Multe dintre acestea ii cer sa paraseasca acum conducerea guvernului și nu in toamna, dupa alegerea unui…