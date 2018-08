Ora de vară. Sondaj în UE pentru renunţarea la această practică Sondajul online lansat la nivel european despre posibilitatea de a opri practica trecerii la ora de vara a starnit un mare interes, potrivit unor oficiali ai UE, relateaza dpa. "Nu suntem decat la jumatate sondajului si am inregistrat deja peste un milion de raspunsuri", a declarat pentru dpa un purtator de cuvant al Comisiei Europene. Au existat peste 500.00 de opinii numai in primele trei zile. Sondajul, care a inceput in iulie si care se va incheia la 16 august, ii intreaba pe cetatenii din UE daca ar prefera ca ceasurile sa nu mai fie date inainte la trecerea la ora de vara, pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

