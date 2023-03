Stiri pe aceeasi tema

- Meteo ANM. Sunt vești bune pentru romani de la experții meteorologi. Aceștia au anunțat ca valuri de caldura vin peste Romania. Așadar, care va fi maxima din termometre in zilele urmatoare, potrivit specialiștilor in meteorologie. In plus, s-au facut primele predicții meteo pentru Paște 2023. Meteo…

- 8 martie este o zi speciala pentru multe femei din Romania, deoarece aceasta zi marcheaza, an de an, Ziua Internaționala a Femeii. In țara noastra nu se sarbatorește doar Ziua Femeii, ci și Ziua Mamei. Așadar, daca v-ați intrebat vreodata care este semnificația zilei de 8 martie și de cand anume dateaza,…

- O anumita zona din Romania este o adevarata bomba cu ceas din punct de vedere ecologic. Nimeni nu știe ce sa faca in acest caz. Așadar, care este zona din Romania care este un adevarat dezastru ecologic, iar autoritațile nu au idee cum sa rezolve situația. Zona din Romania plina de gunoaie. Autoritațile…

- Dezastrul provocat de cele doua cutremure mari din Turcia și Siria a facut ca autoritațile din Romania sa ia unele masuri și la noi in țara. Așadar, care este decizia de ultima ora luata de Nicolae Ciuca dupa cutremurele din Gorj. Aceste a cerut verificari de urgența. Ce masuri ia Nicolae Ciuca dupa…

- Exista o bancnota romaneasca, de emisie recenta, pentru care un vanzator de pe OLX solicita o suma mai mult decat uriașa de bani. Așadar, care este bancnota din Romania care se vinde cu 50.000 de euro pe internet. Colectionarii o vaneaza, dar este posibil ca și tu sa o mai ai inca prin casa. Bancnota…

- America Express este una din cele mai dificile competiții din Romania. Reality show-ul reușește și in noul sezon sa ii puna in dificultate pe concurenții care vin nepregatiți pentru marea aventura. Iata ca in ediția recenta o vedeta a reușit sa starneasca rasul fanilor de acasa dupa ce nu a putut sa…

- Am aflat cine este gigantul finlandez care vine in Romania. Vor fi sute de angajari, iar salariile vor fi mai mari decat in tarile vecine. Așadar, unde trebuie sa se adreseze romanii care vor sa munceasca pentru un angajator strain, vedeți in articolul de mai jos. Un gigant finlandez iși face fabrica…

- O noua moneda face furori printre colecționari. Aceasta a fost scoasa la vanzare pentru o suma foarte mare de bani. Așadar, care este moneda din Romania care se vinde cu 16.000 de lei pe internet. Multi numismați o doresc pentru colectie, insa s-ar putea sa o ai și tu prin casa. Un colecționar vinde…