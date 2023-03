Ora de vară 2023: ceasurile se dau înainte cu o oră, la finalul lunii martie. Cea mai scurtă zi din an Ora de vara 2023: ceasurile se dau inainte cu o ora, la finalul lunii martie. Cea mai scurta zi din an Ora de vara 2023: Ceasurile se vor da inainte cu o ora la finalul lunii martie, atunci cand Romania trece la ora de vara. Astfel se dorește o utilizare mai eficienta la luminii naturale, perioadele din zi incep sa fie din ce in ce mai mari. Romania trece la ora de vara 2023 in noaptea […] Citește Ora de vara 2023: ceasurile se dau inainte cu o ora, la finalul lunii martie. Cea mai scurta zi din an in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ora de vara 2023: cand se dau ceasurile inainte cu o ora. Care va fi cea mai scurta zi din an Ora de vara 2023: Romania va trece la ora de vara, la sfarșitul lunii martie din acest an. Perioadele din zi, cu lumina naturala, incep sa fie din ce in ce mai mari, iar ceasurile vor fi date cu o ora inainte.…

- Ceasurile inteligente sunt tot mai populare, pentru ca oamenii cauta modalitați mai simple de a ramane conectați in timp ce sunt in mișcare. Huawei Watch D e parte a acestui curent, dar aduce ceva in plus, funcții medicale acreditate la nivel european și in Romania.

- VREMEA in Romania, 9-15 ianuarie: o saptamana cu mai multe ploi. Vin ninsorile la munte. Prognoza meteo pe zile Prognoza meteo 9-15 ianuarie in Romania: In a doua saptamana a lunii ianuarie vor fi temperaturi maxime mai ridicate fața de cele obișnuite pentru aceasta perioada. Vor fi insa și mai multe…

- Unul dintre creatorii zapezii artificiale, in una dintre puținele stațiuni din Romania unde inca se mai poate schia chiar de anul trecut, Paltiniș – Sibiu, a dezvaluit cum se face „magia alba”.

- Ministrul Sanatații explica de ce nu declara epidemie de gripa in Romania: Este o stare de alerta epidemica Emiterea unui ordin de ministru pentru declararea epidemiei de gripa ar insemna noi restricții, astfel ca ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca va emite o instrucțiune care…

- Val de imbolnaviri in Alba: Mii de cazuri de infecții ale cailor respiratorii, gripa și pneumonie. Cate persoane au fost internate Valul de imbolnaviri din Romania iși face simțita prezența și in județul Alba. In ultimele zece zile la medicii de familie din județ, dar și la Secția de Primiri Uregențe…

- Cum se vor face de acum controalele ANAF. Reguli schimbate pentru inspectorii fiscului. Ce nu mai au voie sa faca Regulile pentru controlul fiscal se schimba odata cu intrarea in vigoare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 188/2022, prin care se modifica și se completeaza Codul de procedura fiscala,…

- Grupul auto german Mercedes-Benz a prezentat miercuri un plan in valoare de peste un miliard de euro destinat adaptarii capacitatilor sale globale de productie la fabricarea de sisteme de propulsie electrice, incluzand asamblarea de baterii, motoare si punti electrice, incepand din 2024, transmite Reuters,…