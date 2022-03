Stiri pe aceeasi tema

Din cate știm, dictatorii, strategii militari, oamenii politici și cei asimilați acestora, implicați in evenimente teribile, sfarșesc in cel mai bun caz in fața unor tribunale locale sau internaționale, și de ce nu, sub competența cercetatorilor. Razboiul din Ucraina se duce pe doua fronturi, unul dintre…

- Sectorul rezidential din Romania a inregistrat o crestere a pretului mediu / mp de 16% in anul 2021, iar debutul acestui an arata ca trendul este in continuare de ascensiune, arata specialistii in imobiliare.

- Medicii de familie si infectionistii fac un nou apel la responsabilitatea individuala dupa ridicarea starii de alerta. Pandemia de COVID-19 nu s-a terminat, virusul nu a disparut, spun acestia in timp de Organizatia Natiunilor Unite atrage atentia ca razboiul din Ucraina ar putea agrava pandemia.

Fostul premier Victor Ponta a vorbit, duminica, la Romania TV, despre razboiul din Ucraina si consecintele pe care acest conflict il vor avea asupra economiei Romaniei si a statelor europene.

Marea majoritate a romanilor, respective 75,2%, considera ca Rusia este principalul vinovat pentru razboiul din Ucraina, arata un sondaj INSCOP realizat la inceputul lunii martie. Surprinzator, ponderea celor care cred ca Romania merge intr-o direcție buna aproape s-a dublat dupa invadarea Ucrainei.…

Siguranta alimentara a Romaniei, vecina directa cu Ucraina, unde milioane de cetateni au deja sau vor avea dificultati majore in aprovizionare, incepe sa ridice semne de intrebare, scrie Ziarul Financiar.

Premierul Nicolae Ciuca a spus, sambata, dupa șeința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decantate ls Bruxelles

- Razboiul din Ucraina si mai ales valul de refugiati indreptat catre Romania a declansat o miscare de solidaritate fara precedent in cel mai nordic judet al Romaniei. Sute de localnici din judetul Botosani si-au pus la dispozitie casele pentru cazarea refugiatilor alungati de razboiul din Ucraina.