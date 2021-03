Stiri pe aceeasi tema

- Bula(i) de la USR cere desfiintarea TVR ca daca TVR nu a ajuns la USR nu e buna de nimic, nu mai poate fi reformata si trebuie inchisa! Așa incepe Ionuț Cristache, prezentatorul emisiunii Romania9, de la TVR, o postare pe pagina sa de FB, in care caracterizeaza, plin de ironie și fin umor, situația…

- Arhiepiscopia Tomisului a transmis, miercuri, ca IPS Teodosie nu are averi, arhiepiscopul fiind averea Bisericii. Reactia vine in contextul unor informatii aparute in presa cu privire la declasratia de avere a arhiepiscopului Tomisului, considerate de reprezentantii institutiei de cult drept "mincinoase…

- Ora de vara 2021. In noaptea zilei de 27 martie vom trece la ora de vara, iar ceasurile se vor da inainte cu o ora. Așadar, ziua de 28 martie va fi cea mai scurta zi din acest an. Care este motivul pentru care se ia aceasta masura?Cand se trece la ora de vara in 2021?In noaptea de sambata spre duminica,…

- YOLO Studio, cel mai nou și modern studio de dans din Bistrița, aniverseaza astazi un an de la inființare. O aniversare trista, pentru ca este primul an in care cel pe care toți copiii il strigau „tata Uțu”, parte din sufletul acestui studio de dans, nu va fi prezent fizic… Dar, cu siguranța va ramane…

- Salvarea satului romanesc trebuie sa fie o prioritate pentru Romania, in condițiile in care in mediul rural traiesc 40% dintre romani, iar mulți dintre aceștia nu beneficiaza de utilitați elementare, transmite Dan Voiculescu intr-o postare pe blog. „40% dintre romani traiesc in mediul rural,…

- Nuclearelectrica a primit din partea USTDA un grant nerambursabil de 1.277.115 dolari pentru finantarea serviciilor de asigurare a asistentei tehnice aferente identificarii si realizarii unei evaluari preliminare a unor potentiale amplasamente nucleare compatibile cu tehnologiile SMR in Romania,…

- Parchetul European a solicitat anul trecut Romaniei sa aprobe intre 20 și 30 de procurori delegați care vor investiga fraudele cu fonduri europene. in prima faza, Ministerul Justiției a anunțat ca accepta doar 10, dar in cele din urma a propus 15 procurori.In continuare, procedura de selecție se va…

- Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, a solicitat, in plenul Parlamentului European, un sprijin mai mare pentru IMM-uri, in contextul in care acestea au fost afectate de pandemie și reprezinta 99% din companiile europene. Intreprinderile micro, mici și mijlocii genereaza peste jumatate din PIB-ul…