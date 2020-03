ORA DE VARĂ 2020. România dă ceasurile înainte cu o oră. Vezi când se renunţă la schimbarea orei ORA DE VARA 2020. Romania da ceasurile inainte cu o ora. Vezi cand se renunta la schimbarea orei ORA DE VARA 2020. In ultima duminica din luna martie, Romania trece la ora vara. In 29 martie 2020, ora 03.00 devine ora 04.00. ORA DE VARA 2020. Noaptea de 28 spre 29 martie va fi cea mai scurta din an. In aceasta noapte, Romania trece la ora de vara. Masura va fi aplicata pana in 25 octombrie, cand vom reveni din nou la ora de iarna. In noaptea de 28 spre 29 martie 2020, ora 3 va deveni ora 4. Cand se renunta la sistemul ora de vara – ora de iarna Parlamentul European a aprobat in 2019 renuntarea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna se intoarce si loveste cu furie Romania. Un val de aer polar ajunge in tara noastra in weekend. De sambata, temperaturile scad drastic, iar ploile, lapovita si ninsoarea isi vor face simtita prezenta, inclusiv in Bucuresti.

- Toate școlile din Romania ar putea fi inchise incepand cu data de 10 martie pana dupa Paște, potrivit surselor Digi24. O noua reuniune a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența va avea loc luni, la ora 16.00. Va fi discutata și posibilitatea inchiderii școlilor, in contextul epidemiei…

- Al 15-lea caz de coronavirus a fost confirmat duminica dupa-amiaza in Romania. Pacienta este o femeie in varsta de 70 de ani, din Mureș, au anunțat autoritațile. Femeia a fost adusa, noaptea trecuta, la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. La Cluj, in acest moment sunt internate doua persoane…

- Guvernul Orban a modificat, fara nici o consultare, prin Ordonanța de Urgența, aspecte ce fac parte din statutul judecatorului, arata Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania. Astfel, arata...

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a propus un buget al UE pentru perioada 2021-2027 de 1,074% din Produsul Intern Brut sau 1095 de miliarde de euro. Fostul comisar european Corina Crețu crede ca propunerea aduce taieri masive in domenii fundamentale pentru Romania. Vor urma negocieri…

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a cerut, joi in plenul Parlamentului European, ca toți actorii europeni, naționali și locali, inclusiv parinții și școlile, sa se implice in combaterea cazurilor de agresivitate și harțuire online, cunoscute sub numele de cyberbullying.„Un studiu recent realizat…

- Liderul eurodeputatilor PNL, Rares Bogdan, acuza Partidul Social Democrat de faptul ca incearca fortarea unei dezbateri in plenul Parlamentului European pe tema „situatiei din Romania”. Mai precis, social-democratii vor atraga atentia ca revenirea la alegerea primarilor in doua tururi ar fi una problematica.

- Romanii au ales in 2019 branduri de ceasuri foarte cunoscute atat in Romania, cat și la nivel internațional, potrivit unei analize WatchShop.ro, cel mai mare magazin online de ceasuri originale din Romania. Ceasurile din topul celor mai bine vandute se inscriu in 2 categorii: pe de-o parte, brandurile…