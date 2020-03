Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din România care au venit din Sri Lanka și Vietnam în ultimii ani sunt puțin speriați, unii chiar au plecat, dar cei care au ramas ar trebui sa aștepte pentru ca, daca e nevoie, se va face o repatriere organizata, susține Romulus Badea, partener Soter&Partners, firma care aduce…

- Marcel Vela, ministrul de Interne a anunțat, in urma cu puțin timp, ca toate persoanele care vin in Romania din țari cu cel puțin 500 de cazuri confirmate de coronavirus vor intra automat in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. ”Se aproba instituirea izolarii la domiciliu pentru toate persoanele care…

- Proprietarul celei mai mari ferme de crap din țara a decis sa goleasca heleșteiele, dupa ce pasarile acvatice i-au mancat aproape toți peștii. Intre timp, proiectul de lege prin care ar urma sa fie permisa vantoarea de cormorani este inca in dezbatere in Parlament, informeaza Stirileprotv.ro.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri seara ca organizarea de alegeri anticipate va depinde de criza din sanatate legata de coronavirus si de decizia Curtii Constitutionale in legatura cu ordonanta de urgenta referitoare la anticipate, relateaza Mediafax. „Anticipatele sunt o posibilitate,…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) implementeaza in perioada februarie 2020 – august 2021, proiectul „Pasaport de Export”, de care vor beneficia cel putin 400 de angajati si 40 de IMM-uri. Proiectul este un parteneriat cu Google, conform Mediafax.Proiectul,…

- Simona Halep (3 WTA) s-a calificat in turul al treilea de la Australian Open, joi, dupa ce a invins-o pe britanica Harriet Dart (173 WTA), iar sportiva din Romania și-a reiterat dorința de a caștiga turneul de Mare Șlem de la Melbourne pentru prima data in cariera.Intrebata la finalul meciului…

- Romanii ocupa in ultimii ani locuri de top atat la productia, cat si la consumul de alcool. Cele 510 milioane de litri de vin produse in 2018 claseaza Romania pe pozitia 6 in Europa si 13 in lume, iar cele 1,8 miliarde de litri de bere pun tara noastra pe locul 9 in UE. La consum, Romania ocupa locul…