- Asociatia de Parinti a Colegiului unde o profesoara foloseste un limbaj vulgar pentru a explica elevilor o lectie, a transmis uncomunicat in care catalogheaza gestul ca fiind „lipsit de tact pedagocic”.

- Gardul unei case de la intersecția strazilor Romana cu Eroilor a fost distrus aseara de o mașina. Un jandarm pensionat, rupt de beat, a pierdut controlul mașinii…ajungand in gardul și poarta casei unei bistrițence. Un accident rutier a avut loc aseara, dupa ora 20.00. Un barbat aflat la volanul unei…

- Primarul municipiului Bistrita, Ovidiu Cretu, a fost depistat cu COVID-19 in urma unui test facut la cerere si se afla internat in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din oras. Potrivit purtatorului de cuvant al primariei, Mihai Rusti, primarul a fost la serviciu in cursul zilei de luni, dar, incepand…