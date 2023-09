Ora de iarnă 2023. Data la care românii se pregătesc să dea ceasurile cu o oră înapoi Am intrat oficial in sezonul ploios. Ei bine, pentru ca vara a trecut, iar cei mai mulți se gandesc la iarna grea care ne așteapta de acum inainte, este timpul sa aflam și data exacta la care romanii trebuie sa dea ceasurile cu o ora in apoi. Astfel, acest proces de ora de iarna reprezinta sistemul prin care Romania ajusteaza ceasul cu o ora pentru a beneficia mai mult de lumina naturala pe parcursul zilei. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

