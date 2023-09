Ora de iarnă 2023. Data când România va schimba fusul orar Și in anul 2023, Romania va trece la ora de iarna, deși se vorbea la nivel european despre uniformizarea fusului orar. Ceasurile se vor da inapoi cu o ora, ceea ce inseamna ca vom dormi mai mult. In 2023, trecerea la ora de iarna va avea loc in ultima zi de duminica a lunii octombrie. Atunci, ora 04:00 dimineața va deveni ora 03:00, ceea ce inseamna ca ziua de 29 octombrie va avea 25 de ore. Așadar, in ultimul weekend din luna octombrie Romania va trece la ora de iarna, iar ceasurile se vor da inapoi cu o ora. Mecanismul de schimbare a orei este folosit de Romania inca din anul 1932. Introducerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

