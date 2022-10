Ora de iarnă 2022. Când dau românii ceasul înapoi! Trecerea la ora de iarna 2022 este extrem de aproape! S-ar putea ca aceasta sa fie ultima oara cand se produce acest lucru in Europa, dar deocamdata trebuie sa se știe cand dau romanii ceasul inapoi! Revenirea la ora de iarna se va face la data de 30 octombrie, duminica, atunci cand ora 04:00 va deveni ora 03:00. Așadar, noaptea devine mai lunga. Acest lucru inseamna mai exact, ca ziua de 30 octombrie va avea 25 de ore și nu 24, așa cum se intampla in mod normal. Pentru a-și aminti in ce direcție sa iși regleze ceasurile, oamenii folosesc adesea expresia „primavara dam ceasul inainte, toamna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

