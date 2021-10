Ora de iarnă 2021: Când se schimbă ora și care este cea mai lungă zi din an. Cum ne afectează această modificare Ora de iarna 2021: Cand se schimba ora și care este cea mai lunga zi din an. Cum ne afecteaza aceasta modificare Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In 2021, trecerea la ora de iarna va avea loc in anul 2021 in noaptea de 30, spre 31 octombrie, cand ora 04:00 va deveni ore 03:00. Ceasurile trebuie date cu o ora inapoi la trecerea la […] Citește Ora de iarna 2021: Cand se schimba ora și care este cea mai lunga zi din an. Cum ne afecteaza aceasta modificare in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

- Trecerea la ora de iarna 2021 va avea loc, așa cum s-a intamplat și in anii precedenți, in luna octombrie. Ziua cand se schimba ora și se trece la ora de iarna este cea mai lunga zi din an. 2021 ar putea fi ultimul an in care țarile din Europa trec la ora de iarna, dupa ce Comisia Europeana a cerut…

- Chiar daca s-a discutat intens pe marginea eliminarii orei de iarna, Romania nu a luat masuri cu privire la acest astfel. Afla astfel cand vom trece la ora de iarna in 2021. Data in care se va trece la ora de iarna in 2021 Este ultimul an in care Romania va trece la ora de […] The post Cand trecem la…

- În acest an, trecerea la ora de iarna se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o ora înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00. Medicii susțin ca schimbarea orei ne poate afecta serios organismul. Copiii și vârstnici resimt cel mai puternic…

- Vara s-a terminat, iar in curand ziua deveni mult mai scurta decat noaptea. Cand trecem la ora de iarna și in ce zi trebuie sa dam ceasurile inapoi? In realitate, ora de iarna este o denumire generica pentru revenirea timpului de la ora de vara, sau adaptarea timpului dupa lumina zilei, care incepe…

