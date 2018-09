Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va propune vineri renuntarea la practica trecerii de la ora de vara la ora de iarna, in urma unei consultari la care au participat cateva milioane de cetateni europeni, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Oamenii…

- 'Credem ca a sosit momentul sa clarificam cateva lucruri', a declarat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Christian Spahr, in cadrul unei conferinte de presa. 'Nu vom lua parte la nicio acuzatie la nivel politic', a adaugat el. 'In conformitate cu normele fiscale ale UE, statele membre sunt…

- Fermierii europeni vor primi un avans din subvențiile aferente anului 2018 de 70% din plațile directe care li se cuvin și 85% din plațile compensatorii pe masurile de dezvoltare rurala, a anunțat, saptamana trecuta, comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan. Acestei decizii i se adauga o alta…