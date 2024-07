Ora de gramatica. Care este pluralul cuvantului ”tunel”. Sunt anumite cuvinte care ne pot da batai de cap in limba romana. Limba Romana nu este neaparat dificila, dar pentru unele persoane anumite cuvinte pot parea destul de complicate, in special avand in vedere formele lor. Iar o problema frecventa se refera la pluralul cuvantului „tunel”. Care este pluralul cuvantului ”tunel” și de ce apar greșeli in acest sens? Ora de gramatica. Care este pluralul cuvantului ”tunel” Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al limbii romane ne spune ca exista doua variante corecte. Așadar, indiferent…