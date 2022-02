Stiri pe aceeasi tema

- Galeria de arta „Unirea" Targu Mureș gazduiește o expoziție de arta naiva de mare succes public, semnata de Saveta Lateș. Vernisajul expoziției a avut loc in ziua de sambata, 5 februarie, cu incepere de la ora 11.00. Artista da dovada de un anume simt al frumosului si de un mare respect pentru lucrul…

- Secția de Arta a Muzeului Județean Mureș aflata la etajul trei al Palatului Culturii din Targu Mureș a gazduit vineri, 21 ianuarie, un vernisaj prilejuit de redeschiderea Galeriei de Arta Maghiara (1850 – 1920). Pinacoteca a fost inființata in urma cu mai bine de un secol, in anul 1913, și are un nucleu…

- Cu ocazia celebrarii Zilei Culturii Naționale din data de 15 ianuarie dar și pentru a sarbatori Ziua Culturii Maghiare, Biblioteca Județeana Mureș organizeaza evenimente pentru publicul cititor realizate in calitate de partener al Palatului Culturii din Targu Mureș in cadrul evenimentului "Targul de…

- „Targul de Cultura 2022" se refera la un schimb de produse culturale și activitați care vin sa completeze ideea tradiționala de targ și de dialog intercultural existent. De Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, intre orele 11.00-14.00, Muzeul Judetean Mureș ne invita la Galeria de Arta Romaneasca Moderna.…

- In cadrul Galei Artelor, care va avea loc maine la Palatul Culturii din Targu Mureș, vor fi premiați peste 30 de elevi mureșeni cu rezultate artistice deosebite. Printre viitorii laureați se numara elevi de la Școala Gimnaziala „Augustin Maior" din Reghin și Școala Gimnaziala „Miron Neagu" din Sighișoara,…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș va organiza evenimentul „Tricolorul Romaniei in lumea vie", aflat la cea de-a X-a ediție. Programul cuprinde: – Conferința de comunicari științifice ale elevilor clasei a IX-a C de la Colegiul Național…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui miercuri, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, intre orele 19.00 – 21.10, platforma educaționala pentru tineret "Cine sunt și ce vreau sa fac?". "Aceasta este o platforma destinata tinerilor liceeni și studenți din Targu Mureș. In…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui miercuri, 1 decembrie, de la ora 13.00, decernarea "Fibulei de la Suseni", cea mai insemnata distincție a județului Mureș. "Conform normativelor Instituției Prefectului – Județul Mureș, Fibula de la Suseni se acorda in fiecare an, de Ziua Naționala,…