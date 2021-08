Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Balint, antrenor cu care Universitatea Craiova a intrat in Liga 1 in 2014, nu este deloc incantat de atmosfera din jurul echipei din Banie. Fostul mare fotbalist al Romaniei nu vede cu ochi buni schimbarea lui Marionos Ouzounidis cu Laurentiu Reghecampf si crede ca mult ravnitul titlu de campioana…

- In Liga I de fotbal, vineri, s-au disputat primele doua jocuri din cea de-a treia etapa a noului sezon: Gaz Metan Mediaș -FC Argeș Pitești 2-2 (foto) și Rapid București-Farul Constanța 0-0. Runda continua sambata, 31 iulie, cu jocurile FC Voluntari-FC Universitatea Craiova 1948 (ora 19.15) și CFR Cluj-Chindia…

- CS Universitatea Craiova joaca azi cu KF Laci in a doua manșa a duelului din turul 2 preliminar din UEFA Conference League, de la ora 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport, Look Sport. In tur a fost 1-0 pentru LaciDaca trece de albanezi, Craiova infrunta Anderlecht in turul 3…

- In minutul 11 al meciului Laci - Universitatea Craiova - prima manșa din turul doi preliminar Conference League - Elvir Koljic a irosit o ocazie imensa! Returul va avea loc peste o saptamana. Daca trece de albanezi, Universitatea Craiova o sa o infrunte pe Anderlecht in turul 3.Toate detaliile despre…

- Meciul dintre Dinamo și FC Voluntari, din prima etapa a noului sezon de Liga 1, se va juca cu casa inchisa. Dinamo - FC Voluntari este astazi, de la ora 20:30, liveTEXT AICI Dario Bonetti (59 de ani), noul antrenor al „cainilor”, a fost impresionat de reacția fanilor, intr-un moment de cumpana pentru…

- CS Universitatea Craiova a jucat 4 amicale in Austria și, cu o excepție, 3-1 cu Swarovski, a inregistrat numai eșecuri. In toate compartimentele sunt lucruri de pus la punct. Plusuri? Achizițiile Gaman, Conte și Marieș au aratat destul de bine, la fel contingentul U21. Oltenii s-au intors sambata seara…

- Universitatea Craiova a obținut prelungirea programului in aeroportul din Innsbruck cu doua ore, ca sa se poata intoarce pe 3 iulie acasa. Craiova are statut de client VIP in Austria! Poziție grație careia oltenii se pot intoarce in Banie pe 3 iulie, in aceeași zi in care au programat și ultimul amical…

- U BT Cluj s-a calificat sambata in finala Ligii Nationale de Baschet Masculin, invingand pe teren propriu, cu scorul de 75-56 (32-31), echipa CSO Voluntari, in partida decisiva a celei de a doua semifinale, arata Mediafax. Meciul cinci al semifinalei s-a jucat la Cluj Napoca, pe BT Arena,…