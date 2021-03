Ora 21:00 - Valeriu Gheorghiță, la Realitatea PLUS - Cât de…

Cum au ajuns la aceasta concluzie aflați in exclusivitate de la coordonarorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, la ora 21:00. Cand avem marturii in premiera ale romanilor vaccinați din lotul suspendat, printre care și primarul Bacaului. Cum se simt? Ce efecte secundare au avut? Se complica tot mai mult și scandalul vaccinarilor paralele. DIICOT ar putea intra pe fir, dupa ce date secrete au fost accesate fara drept. Cine este vizat aflați intr-o ediție speciala la Realitatea PLUS. Iar de la ora 22, vorbim de noi balbe ale poliției. Cum a fost posibil ca un criminal obez sa evadeze cu…