Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Marcel Vela va sustine o declaratie de presa luni, la ora 19:00, anunta Ministerul de Interne. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni o noua ordonanta militara referitoare la noul interval orar in care persoanele de peste 65 de ani vor putea sa iasa afara din casa.

- Presedintele Klaus Iohannis sustine joi, la ora 14,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. AGERPRES (imagine: Administrația Prezidențiala, redactare video. Marilena Gheorghița, montaj: Andrei Carlan, editor online: Anda Badea)

- Președintele Klaus Iohannis va susține astazi, ora 14.00, o declarație de presa la Palatul Cotroceni.Pe 16 martie, presedintele Klaus Iohannis a emis primul decret privind instituirea starii de urgenta pentru 30 de zile in Romania, aceasta perioada urmand sa se incheie astazi,

- Presedintele Klaus Iohannis sustine, vineri, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Declaratia vine in contextul epidemiei de coronavirus si dupa sedinta de GUvern in care s-a discutat despre un bonus de 500 de euro, lunar, pentru medicii aflati in prima linie de lupta cu noul COVID-19. Presdintele…

- Președintele Klaus Iohannis va face declarații de presa, la Palatul Cotroceni, de la ora 14.00.Este așteptata prima reacție a lui Klaus Iohannis, dupa demisia lui Victor Costache.

- Presedintele Klaus Iohannis va susține joi, la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Seful statului este asteptat sa anunte daca accepta propunerea premierului ca secretarul de stat Nelu Tataru sa preia functia de ministru al Sanatatii, in locul lui Victror Costache.Declaratia sefului…

- Președintele Klaus Iohannis va susține la ora 13.15 o declarație de presa de la Palatul Cotroceni.Președintele Klaus Iohannis va susține marți o declarație de presa, dupa o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban,…

- Presedintele Klaus Iohannis va face, luni, o declaratie de presa, de la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 14.00, a anuntat Administratia Prezidentiala. Declaratia are loc in contextul crizei noului coronavirus. 66 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate, duminica, in Romania.Numarul total a…