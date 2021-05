ORA 11.00 | Ședință la Prefectura Capitalei, pentru relaxarea restricțiilor. Ce decizii ar putea fi luate Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența se intrunește duminica, de la ora 11.00, in sistem online, pentru a decide ce restricții vor fi ridicate dupa ce, de vineri incoace, Capitala a avut o rata de infectare de sub 3 la mia de locuitori. Incidența cazurilor a fost in continua scadere de la inceputul lunii aprilie, cand a atins pragul de 7 la mie, iar vineri a coborat pentru prima data sub 3 la mia de locuitori, Bucureștiul ieșind din scenariul roșu. Prin urmare, de luni, ar putea fi deschise la interior restaurantele, salile de teatru, de cinema și de spectacole, cu o participare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

