ORA 11:00 – Cele mai recente măsuri în criza noului coronavirus la MAI. Se ia în calcul suspendarea zborurilor către Italia Comandament de urgența la MAI. Conform unor surse se ia in calcul chiar suspendarea zborurilor catre Italia, din Romania. Austria a luat deja aceasta masuri și mai multe țari din Europa iau in considerare masura.Premierul din Italia a semnat in aceasta dimineata un decret prin care inchide complet zona Lombardia impreuna cu alte 14 provincii.In 24 de ore, patru romani au fost infectați, iar numarul celor contaminați a ajuns la 13. Ultimul pacient este un barbat de 72 de ani din Galați. Acesta a fost adus in stare grava la Institutul Matei Balș. Autoritațile au lansat și un apel public pentru a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

