Ora 06.00. Starea drumurilor de pe raza DRDP Constanta:

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi amana incheierea contractului de intretinere pe timp de iarna a drumurilor nationale din judetul Botosani din lipsa de credite bugetare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Ovidiu Laicu. Potrivit acestuia, licitatia pentru…

- Ziarul Unirea Florin Roman, deputat PNL: Ministrul Transporturilor confirma reabilitarea drumurilor naționale din Apuseni La sediul ministerului Transporturilor a avut loc o intalnire de lucru intre parlamentarii PNL de Alba și noul ministru, Lucian Bode, fiind prezent și directorul CNAIR. Scopul intalnirii…

Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul pentru realizarea proiectului "Masuri de imbunatațire a siguranței traficului prin amenajarea trecerilor la nivel a drumurilor cu calea ferata". Valoarea totala a contractului, semnat cu firma Vesta Investment,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractul aferent proiectului Masuri de imbunatatire a sigurantei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel a drumurilor cu calea ferata cu firma VESTA INVESTMENT SRL.Valoarea totala a contractului este de 34.324.881,41 lei…

- Primaria Constanta a informat, marti, ca evenimentele vor debuta joi, ora 11,00, cu o ceremonie militara comuna de depunere de coroane la Monumentul Independentei Tulcea si de aprindere a Flacarii "Spiritul Dobrogean". Ulterior, va avea loc prezentarea volumului "Dobrogea, edificii cu mozaic - credinta,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta noapte, o avertizare nowcasting tip Cod Galben, valabila pana la ora 09.00 in urmatiarele zone:Judetul Braila;Judetul Ialomita;Judetul BuzauJudetul PrahovaJudetul Calarasi;Judetul Ilfov;Judetul Constanta;Judetul Tulcea;Judetul Bacau: zona joasa;Judetul…

- A avut loc evenimentul „Supravietuirea copilului cu cancer in Romania – prima analiza pe date nationale „.In timpul evenimentului ministrul Sanatatii a spus ca, in onco- pediatrie este nevoie de o abordare intersectoriala in care domeniul medical trebuie sprijinit de masuri si actiuni de suport pentru…

- Nemultumiti de starea drumurilor judetene, botosanenii au trecut la actiuni extreme. Un botosanean a lansat un set de blesteme la adresa administratorilor unui drum judetean, Cotusca – Nichiteni, nemultumit de starea proasta a acestuia. Blestemele au fost scrise pe un afis, care a fost prins de un copac…