Stiri pe aceeasi tema

- Delia și Erika Isac, doua dintre cele mai in voga artiste in momentul de fața, au colaborat pentru prima data. Cele doua au lansat o piesa ce a starnit multe controverse. Delia a lansat o piesa cu Erika Isac Delia și Eria Isac au lansat o piesa care i-a surprins pe fani. Nu mulți se […] The post Erika…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 16 ranite duminica, intr-o zona de recreere din afara orasului Harkov, in urma unor lovituri aeriene ruse, au anuntat oficiali locali citati de Reuters. Bilantul mortilor si ranitilor a fost anuntat de primarul din Harkov, Igor Terehov. „Exploziile auzite la…

- Solista Alexia Tudose (16 ani), careia medicii i-au replantat mainile dupa accidentul auto din Pașcani, și-a induioșat pana la lacrimi familia. Dupa cele 15 operații, dar și sutele de ore de exerciții de recuperare, Alexia poate canta din nou la pian. In interviul exclusiv pentru Playtech Știri, tatal…

- Intr-un interviu pentru Realitatea PLUS, Cristi a povestit detalii despre noua sa piesa și despre procesul sau creativ. Cu o voce excepționala și un simț al scopului clar definit, artistul vrea in continuare sa razbata in a aduce publicul catre muzica de calitate, sa provoace ganduri și sa transmita…

- Intr-un interviu pentru Realitatea PLUS, Cristi a povestit detalii despre noua sa piesa și despre procesul sau creativ. Cu o voce excepționala și un simț al scopului clar definit, artistul vrea in continuare sa razbata in a aduce publicul catre muzica de calitate, sa provoace ganduri și sa transmita…

- In „Hola ATM”, Killa Fonic pune banii sub lupa intr-un mod super autentic. Flow-ul lui te trage ca un magnet, iar beat-ul iți da o energie pe care nu o poți ignora – te face sa simți ca trebuie sa te miști. Versurile sunt ca o oglinda pentru ambele fațete ale banilor: puterea și mizeria... View Article

- Alexandra Oana (USR), candidata a Alianței Dreapta Unita pentru Consiliul Local din Cluj-Napoca, a vorbit pentru monitorulcj.ro despre problemele cu care se confrunta orașul Turda, in condițiile in care centrul a fost modernizat și spațiul verde a fost eliminat.

- Explozie urmata de incendiu la Iași, in zona Copou, la un apartament dintr-un bloc de 10 etaje. Mai multe persoane au fost evacuate, dupa ce o trotineta a explodat intr-un apartament. Explozie urmata de incendiu intr-un apartament din Iași.