Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Sarmașu, ec. Valer Botezan, a semnat joi, 16 februarie, la București, contracte de finanțare pentru trei noi proiecte in valoare totala de 1.766.635 de euro (8.656.511 de lei). Primul proiect, in valoare de 880.860 de euro, vizeaza construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri și…

- Potrivit Ziarul Unirea, Mercedes-Benz deschide la Sebes o fabrica unde se vor construi unitați de antrenare electrica pentru viitoarea generație de modele Mercedes EQ, complet electrice. Premierul Nicolae Ciuca va fi joi, 16 februarie, pentru a marca inceputul constructiei uzinei Mercedes. Proiectul…

- Mercedes-Benz intenționeaza sa investeasca in Romania! Compania auto din Germania vrea sa deschida o fabrica la Sebeș și sa creeze 526 de locuri de munca. Investiția s-ar ridica la 130 de milioane de euro, potrivit Ziarului Unirea din Alba Iulia, care mai relateaza ca premierul Nicolae Ciuca a fost…

- Peste 4,5 milioane de locuinte au iesit din perioada de garantie a structurii de rezistenta, in Romania, astfel incat este nevoie de o reinnoire a fondului locativ cu aproape 200.000 de unitati, anual, fie unitati noi, fie o consolidare a celor construite anterior seismului din 1977, releva o analiza…

- ”Peste 4 milioane de euro investesc in total Opus Land, dezvoltatorul Cosmopolis si reteaua Sweat, in wellness club-ul ce va fi inaugurat in ultimul trimestru din acest an in cadrul Cosmopolis Plaza. Cu o suprafata de 2.500 mp, wellness club-ul Sweat din Cosmopolis Plaza va fi cel mai mare din reteaua…

- In cadrul Investitiei specifice – Unitati de asistenta medicala ambulatorie, din PNRR, au fost depuse 142 de cereri de finantare, arata comunicatul de presa al MS. In urma evaluarii, au fost selectate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, 55 de unitati sanitare. Banii europeni nerambursabili…

- Potrivit comunicatului de presa al MDLPA, proiectele vizeaza innoirea parcului de vehicule destinate transportului public, prin achizitionarea de vehicule nepoluante, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, prin achizitionarea de puncte de incarcare pentru vehicule electrice, construirea…

- Mercedes renunța la construcția unei fabrici de dube electrice in Romania, cu startup-ul Rivian. Investiția de la Sebeș continua Rivian Automotive Inc (RIVN.O) a declarat luni ca iși intrerupe asocierea in comun cu Mercedes-Benz Vans, la doar trei luni dupa ce companiile au intrat intr-un parteneriat…