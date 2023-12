Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Sautner, inca un chef anteprenor, cu afaceri de milioane! Noua vedeta a cooking show-ului ”Chefi la cuțite” ( Antena 1) a avut trei restaurant in Germania iar acum are o populara rețea de gelaterii in Romania. ”Nimeni nu e de neinlocuit”, a fost mesajul producatorilor ”Chefi la cuțite”, dupa…

- Orlando Zaharia are 44 de ani și este unul dintre cei patru chefi de la Chefi la cuțite, emisiunea culinara difuzata in curand la Antena 1. De-alungul anilor, Chef Orlando Zaharia a lucrat in multe restaurante de lux atat din Romania cat și din strainatate și a condus echipe de bucatari.Chef-ul spune…

- Georgiana Lobonț și-a achiziționat o noua casa și a aratat fanilor ei cum va arata locuința dupa ce va fi gata. Interpreta de muzica populara a investit o mica avere in aceasta vila.Georgiana Lobonț a cumparat o casa veche pe care a recondiționat-o. Cantareața a muncit din greu pentru a-și indeplini…

- Richard Abou Zaki este unul dintre cei patru noi jurați de la Chefi la Cuțite. Potrivit dezvaluirilor facute chiar de el, cheful gatește de la varsta de 8 ani. Barack Obama a mancat preparatele sale. In prezent deține un restaurant cu o stea Michelin in Italia.

- Antena 1 a decis cine vor fi jurații noului sezon al emisiunii Chefi la cuțite. Pana acum, producatorii au vrut sa amane emisiunea pentru ca nu gaseau bucatari pe masura, dar totul s-a rezolvat.Cei patru jurați care vor aparea in noul sezon sunt: Ștefan Popescu, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki…

- Proiectul EuroFabrique se desfașoara la Cluj-Napoca intre 5 și 10 decembrie 2023, in continuarea EuroFabrique Paris 2022, eveniment major organizat in cadrul Președinției Franceze a Consiliului Uniunii Europene.Reunind timp de 5 zile 170 de studenți și profesori de la 19 universitați cu profil artistic…

- Familia celor patru romani morți in accidentul din Italia e sfașiata de durere. Aurora și Georgiana, doua copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, in varsta de 42 de ani, și tatal Mircea, in varsta de 45 de ani, erau stabiliți de multa vreme in Germania, dar erau veniți in vacanța la Veneția și erau…

- Mioara Sirbușca locuiește de peste 20 de ani peste hotare, in Italia, dupa ce a plecat pentru un trai mai bun. In prezent, ea lucreaza la un hotel, dar pasiunea pentru gatit a facut-o sa vina la chefi la cuțite, pentru a demonstra tot ce poate in bucatarie.